Делегация школьников из Монголии посетила парк «Патриот» в Иркутске

— Наши страны всегда были добрыми соседями. А совместные мероприятия, в том числе обмен школьными детскими делегациями только укрепляют сотрудничество между Россией и Монголией. На прошлой неделе школьники областного центра вернулись из Улан-Батора, там они получили много знаний и положительных эмоций, нашли новых друзей, — отметила заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.