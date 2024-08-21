Делегация школьников из Монголии посетила парк «Патриот» в Иркутске

Группа школьников из Монголии приехала в Иркутск и посетила главные достопримечательности города. Ребятам показали парк «Патриот» и лагерь «Эколог» в Листвянке, Дом ремесел, планетарий и станцию натуралистов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации областного центра, в планах у школьников Монголии побывать у берегов Байкала и в музее «Тальцы».
— Наши страны всегда были добрыми соседями. А совместные мероприятия, в том числе обмен школьными детскими делегациями только укрепляют сотрудничество между Россией и Монголией. На прошлой неделе школьники областного центра вернулись из Улан-Батора, там они получили много знаний и положительных эмоций, нашли новых друзей, — отметила заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.
Во время визита в Иркутск монгольские школьники присоединятся к мастер-классам, поучаствуют в русских народных играх и соревнованиях по волейболу, теннису и баскетболу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что биологи ИГУ разрабатывают новое научное оборудование. Проект уже был отмечен Фондом содействия инновациям.