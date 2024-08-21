В Челябинской области на сутки продлен желтый уровень погодной опасности

«Желтый — погода потенциально опасна. Основание: местами туман, сильный дождь. Период предупреждения: до 20 часов 22 августа», — следует из Прогностической карты предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
В четверг в регионе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем — небольшие, кое-где — умеренные дожди, в северной половине — сильные, возможны грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 22 августа ночью плюс 8−13, днем — 14−19 градусов.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.