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Тейлор Свифт выпустила клип на песню I Can Do It With a Broken Heart

В клипе Тейлор Свифт на песню I Can Do It With a Broken Heart из ее одиннадцатого студийного альбома Tortured Poets Department (2024), можно увидеть закулисье тура певицы The Eras.

Источник: Звук

В клипе Тейлор Свифт на песню I Can Do It With a Broken Heart из ее одиннадцатого студийного альбома Tortured Poets Department (2024), можно увидеть закулисье тура певицы The Eras.

Фанаты поп-звезды смогли подсмотреть, как проходит подготовка к выступлениям.

Тейлор Свифт только что отыграла последний из своих европейских концертов в рамках тура The Eras, завершившийся пятидневным выступлением на лондонском стадионе «Уэмбли». Теперь у певицы будет двухмесячный отпуск, после которого она покажет свои шоу в Северной Америке.

Недавно певица Сьюки Уотерхаус исполнила свою мечту, выступив на разогреве у Тейлор Свифт на «Уэмбли».