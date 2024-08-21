Тейлор Свифт выпустила клип на песню I Can Do It With a Broken Heart

Тейлор Свифт только что отыграла последний из своих европейских концертов в рамках тура The Eras, завершившийся пятидневным выступлением на лондонском стадионе «Уэмбли». Теперь у певицы будет двухмесячный отпуск, после которого она покажет свои шоу в Северной Америке.