Могут ли в Казахстане перенести начало учебного года

Отметим, 24 июня 2024 года стало известно, что школьникам и студентам Астаны могут продлить летние каникулы в связи с проведением V Всемирных игр кочевников. Через месяц министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что проведение Игр не отразится на студентах. Затем, 31 июля, в столичном акимате заявили, что учебный год и для школьников, и для студентов «начнется в штатном режиме — с 1 сентября».