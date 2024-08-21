SHOT: серийный убийца «Домодедовский упырь» пропал после выхода из колонии

Серийный убийца Иван Продан по кличке «Домодедовский маньяк» вышел на свободу 20 апреля. После освобождения он должен был встать на учет по месту жительства, но не явился в отдел МВД. С тех пор правоохранители не знают, где он находится. Продана поймали в 1999 году. Он получил 25 лет лишения свободы за пять убийств и 17 нападений. Это лишь те преступления, которые следователям удалось доказать. Сам же маньяк сознался в более чем 50 нападениях, заявив, что Чикатило по сравнению с ним «просто щенок».