Детям нельзя приходить в школу с крашенными волосами — министр

«Мы должны уделить этому вопросу повышенное внимание. В каждой школе есть внутренние правила. Она не должна отходить от своей первостепенной задачи — давать качественное образование и сознательное воспитание. Во внутренних правилах школ сказано о важности высокой успеваемости детей, соблюдении правил, о необходимости строго придерживаться утверждённой школьной формы. Эти вещи делаются неспроста».