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Детям нельзя приходить в школу с крашенными волосами — министр

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос журналистов и родителей — можно ли детям с крашенными волосами посещать школы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«Конечно, нет. Это же дисциплина».

заявил Гани Бейсембаев.

По его словам, и родители, и ученики должны понимать, что школа — это место, куда идут за знаниями.

«Мы должны уделить этому вопросу повышенное внимание. В каждой школе есть внутренние правила. Она не должна отходить от своей первостепенной задачи — давать качественное образование и сознательное воспитание. Во внутренних правилах школ сказано о важности высокой успеваемости детей, соблюдении правил, о необходимости строго придерживаться утверждённой школьной формы. Эти вещи делаются неспроста».

сказал министр.
образование