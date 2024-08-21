День флага в Ростове-на-Дону 22 августа 2024: Гигантский триколор на левом берегу, концерты и викторины

День флага в Ростове-на-Дону 22 августа 2024 пройдет активно. В донской столице запланированы десятки мероприятий, которые можно посетить всей семьей. Куда отправиться на прогулку в этот день и что можно увидеть, «КП — Ростов-на-Дону» сообщили представители городских парков. В администрации донской столицы рассказали, что для горожан подготовили библиотеки и зоопарк.