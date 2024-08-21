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День флага в Ростове-на-Дону 22 августа 2024: Гигантский триколор на левом берегу, концерты и викторины

Подробное расписание мероприятий на День флага в Ростове опубликовали власти.

Источник: Комсомольская правда

День флага в Ростове-на-Дону 22 августа 2024 пройдет активно. В донской столице запланированы десятки мероприятий, которые можно посетить всей семьей. Куда отправиться на прогулку в этот день и что можно увидеть, «КП — Ростов-на-Дону» сообщили представители городских парков. В администрации донской столицы рассказали, что для горожан подготовили библиотеки и зоопарк.

ПАРКИ: РАЗДАДУТ ФЛАЖКИ И ЛЕНТЫ, ПОДАРЯТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.

В городских парках можно будет подпевать артистам на концертах, посоревноваться в эрудиции во время викторин и получить свой мини-флаг в виде ленточки.

Парк им. М. Горького, центральная эстрада.

17:00 — Торжественный концерт «Наш флаг — наша гордость!».

Парк им. Н. Островского.

12:00 — Акция «Под флагом России едины» — молодежь раздаст жителям праздничные открытки, ленты и флажки в цветах российского триколора.

Как и в прошлые годы, ростовская молодежь развернет многометровый триколор. Фото: администрация Ростова

Парк им. Октября.

18:00 — Концерт «Флаг державы — символ Славы!».

Парк им. Октябрьской революции, Зеленый театр.

17:00 — Концерт «Я флагу Родины талант свой посвятил».

Парк 1 мая.

16:00 — Праздничная программа «Флаг моего государства»: концерт детских творческих коллективов, раздача флажков и лент, аквагрим, познавательный час «Флаг державы — символ Славы».

Парк Левобережный, пляж.

15:00 — участники праздника развернут флаг России из гигантских лент в цветах триколора, — поучаствуют в викторине, раздадут всем желающим ленты и флажки.

Исторический парк «Россия — моя история».

9:00 — праздничный концерт и кинопоказ документального фильма «Символы России».

РАССКАЖУТ ОБ ИСТОРИИ И НАУЧАТ РИСОВАТЬ ФАМИЛЬНЫЙ ГЕРБ.

Активно пройдет этот день в библиотеках города. Для гостей проведут лекции об истории российского флага, викторины, мастер-классы.

Ростовский-на-Дону зоопарк.

12:00 — Беседа «Флаг гордый Родины моей», мастер-класс, викторина.

Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина.

10:00 — Информационный час «Три символа на фоне истории».

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Библиотека им. Н. Крупской.

10:00 — Час истории «Российский триколор».

Библиотека им. А. Серафимовича.

16:00 — Исторический час «Три цвета Родины».

Детская библиотека и. А. Луначарского.

10:00 — Патриотический час «Знамя Родины».

Библиотека им. А. Фадеева.

11:00 — Час патриотизма «Флаг державы — символ славы».

Библиотека имени Н. Некрасова.

15:00 — Час патриотического воспитания «Флаг державный — символ славный».

Детская библиотека им. К. Чуковского.

10:00 — Патриотический час «Российский гордый триколор».

Библиотечно-информационный центр им. Н. Чернышевского.

10:00 — Информационный час «Символ России на фоне истории».

Детский библиотечно-информационный центр им. академика С. Королева.

14:00 — Час информации «Гордо реет над страной», мастер-класс по рисованию «Фамильный герб».

В парках ростовчанам будут рисовать патриотичный аквагрим. Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Краеведческий библиотечно-информационный центр им. М. Шолохова.

11:00 — Патриотический час «Наш флаг», книжная выставка к празднику.

Библиотечно-информационный центр им. академика Д. Лихачева.

12:00 — Час информации «О флаге и не только».

Библиотечно-информационный центр семейного чтения им. Л. Толстого.

12:00 — Час истории «Гордо реет наш флаг».

Библиотека им. В. Закруткина.

17:00 — Патриотический час «Красный! Синий! Белый».