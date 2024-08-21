День флага в Ростове-на-Дону 22 августа 2024: Гигантский триколор на левом берегу, концерты и викторины

День флага в Ростове-на-Дону 22 августа 2024 пройдет активно. В донской столице запланированы десятки мероприятий, которые можно посетить всей семьей. Куда отправиться на прогулку в этот день и что можно увидеть, «КП — Ростов-на-Дону» сообщили представители городских парков. В администрации донской столицы рассказали, что для горожан подготовили библиотеки и зоопарк.
ПАРКИ: РАЗДАДУТ ФЛАЖКИ И ЛЕНТЫ, ПОДАРЯТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.
В городских парках можно будет подпевать артистам на концертах, посоревноваться в эрудиции во время викторин и получить свой мини-флаг в виде ленточки.
Парк им. М. Горького, центральная эстрада.
17:00 — Торжественный концерт «Наш флаг — наша гордость!».
Парк им. Н. Островского.
12:00 — Акция «Под флагом России едины» — молодежь раздаст жителям праздничные открытки, ленты и флажки в цветах российского триколора.
Парк им. Октября.
18:00 — Концерт «Флаг державы — символ Славы!».
Парк им. Октябрьской революции, Зеленый театр.
17:00 — Концерт «Я флагу Родины талант свой посвятил».
Парк 1 мая.
16:00 — Праздничная программа «Флаг моего государства»: концерт детских творческих коллективов, раздача флажков и лент, аквагрим, познавательный час «Флаг державы — символ Славы».
Парк Левобережный, пляж.
15:00 — участники праздника развернут флаг России из гигантских лент в цветах триколора, — поучаствуют в викторине, раздадут всем желающим ленты и флажки.
Исторический парк «Россия — моя история».
9:00 — праздничный концерт и кинопоказ документального фильма «Символы России».
РАССКАЖУТ ОБ ИСТОРИИ И НАУЧАТ РИСОВАТЬ ФАМИЛЬНЫЙ ГЕРБ.
Активно пройдет этот день в библиотеках города. Для гостей проведут лекции об истории российского флага, викторины, мастер-классы.
Ростовский-на-Дону зоопарк.
12:00 — Беседа «Флаг гордый Родины моей», мастер-класс, викторина.
Центральная городская детская библиотека имени В. И. Ленина.
10:00 — Информационный час «Три символа на фоне истории».
Библиотека им. Н. Крупской.
10:00 — Час истории «Российский триколор».
Библиотека им. А. Серафимовича.
16:00 — Исторический час «Три цвета Родины».
Детская библиотека и. А. Луначарского.
10:00 — Патриотический час «Знамя Родины».
Библиотека им. А. Фадеева.
11:00 — Час патриотизма «Флаг державы — символ славы».
Библиотека имени Н. Некрасова.
15:00 — Час патриотического воспитания «Флаг державный — символ славный».
Детская библиотека им. К. Чуковского.
10:00 — Патриотический час «Российский гордый триколор».
Библиотечно-информационный центр им. Н. Чернышевского.
10:00 — Информационный час «Символ России на фоне истории».
Детский библиотечно-информационный центр им. академика С. Королева.
14:00 — Час информации «Гордо реет над страной», мастер-класс по рисованию «Фамильный герб».
Краеведческий библиотечно-информационный центр им. М. Шолохова.
11:00 — Патриотический час «Наш флаг», книжная выставка к празднику.
Библиотечно-информационный центр им. академика Д. Лихачева.
12:00 — Час информации «О флаге и не только».
Библиотечно-информационный центр семейного чтения им. Л. Толстого.
12:00 — Час истории «Гордо реет наш флаг».
Библиотека им. В. Закруткина.
17:00 — Патриотический час «Красный! Синий! Белый».