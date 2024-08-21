Член правления РОЦИТ Ярных рассказал о новых способах обмана в сети

В частности, компания Menlo Security обнаружила, что мошенники используют «Google Рисунки» для кражи конфиденциальной информации у пользователей. Например, с помощью сервиса ИТ-гиганта они создали изображение письма от Amazon с просьбой подтвердить учетную запись. В эту картинку они вшили фишинговую ссылку. Затем начали рассылать это письмо по электронной почте людям. Если человек верит тому, что нужно подтвердить учетную запись на Amazon, он переходит на поддельную страницу этой онлайн-площадки. На ней пользователь вводит свои учетные данные. Затем мошенники предлагают ему пройти проверку безопасности учетной записи и просят ввести иные персональные данные, в том числе информацию, которая касается банковских карт. Когда человек все заполняет, мошенники его перенаправляют на настоящую страницу входа на Amazon.