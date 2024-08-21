15 участков дорог возле школ и детсадов отремонтируют в Иркутской области

В Иркутской области продолжается ремонт участков дорог возле образовательных учреждений. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, на нескольких объектах работы уже вышли на финишную прямую.
— На дорогах к учреждениям образования делают тротуары, освещение, ограждения, обновляют асфальт, знаки, разметку. Это должно повысить безопасность маленьких пешеходов, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Так в областном центре ремонтные работы закончили на улице Володарской, Сеченова и переулке Спортивном. На завершающем этапе участки на 25-го Октября, Трудовой и Байкальской. У третьей гимназии появится новый асфальт.
Также работы возле школ и детских садов в Братске, Ангарске и Черемхово.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском госуниверситете ученые-биологи занимаются разработкой нового лабораторного оборудования и их труды уже были отмечены Фондом содействия инновациям.