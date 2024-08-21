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15 участков дорог возле школ и детсадов отремонтируют в Иркутской области

На отдельных участках работы уже завершились.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области продолжается ремонт участков дорог возле образовательных учреждений. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, на нескольких объектах работы уже вышли на финишную прямую.

— На дорогах к учреждениям образования делают тротуары, освещение, ограждения, обновляют асфальт, знаки, разметку. Это должно повысить безопасность маленьких пешеходов, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Так в областном центре ремонтные работы закончили на улице Володарской, Сеченова и переулке Спортивном. На завершающем этапе участки на 25-го Октября, Трудовой и Байкальской. У третьей гимназии появится новый асфальт.

Также работы возле школ и детских садов в Братске, Ангарске и Черемхово.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском госуниверситете ученые-биологи занимаются разработкой нового лабораторного оборудования и их труды уже были отмечены Фондом содействия инновациям.