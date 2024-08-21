Еще у двух омских школ благоустроили спортивные площадки

В Октябрьском округе Омска у школы № 89 и лицея № 25 за 7 млн рублей благоустроили спортплощадки. Всего планируется благоустроить территории 10-и образовательных учреждений. На эти цели направили более 40 млн рублей.
На территории школы № 89 появилась современная спортплощадка с тренажерами. Периметр спортивной площадки обрамляют цветочные вазоны. Стоимость работ составила 3 млн рублей.
У лицея № 25 также появилась обновленная спортплощадка с прорезиненным покрытием для игры в баскетбол. Рабочие также оборудовали участок для занятий на тренажерах. На реализацию проекта направили порядка 4 млн рублей.
Всего благоустроят территории 10 образовательных учреждений — школы № 73, 41, 45, 72, 89, 80, 58, 142 и лицей № 25. Бюджет составил более 40 млн рублей.