Школьники Татарстана начнут изучать основы военной подготовки и проходить сборы

«Добавились два модуля: по основам военных знаний для 8 и 9 классов и основам военной подготовки для 10 и 11 классов», — рассказал глава Минобрнауки.
По его словам, в рамках этого предмета после восьмого класса школьники впервые будут проходить трехдневные сборы, а после 10 класса — пятидневные.
«Сборы — это как функциональная грамотность. То есть использование знаний на практике. Ничего страшного в них нет», — подчеркнул министр.
Он добавил, что для преподавания «Основ безопасности и защиты Родины» уже более тысячи учителей ОБЖ в республике прошли обучение.
«Предмет направлен на создание условий для получения полноценных знаний по патриотическому воспитанию, Конституции, структуре государства, военной подготовке», — пояснил Хадиуллин.