Школьники Татарстана начнут изучать основы военной подготовки и проходить сборы

С 2024—2025 учебного года вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» школьники будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет появится у школьников 8 — 11 классов. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.