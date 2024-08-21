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Школьники Татарстана начнут изучать основы военной подготовки и проходить сборы

С 2024—2025 учебного года вместо предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» школьники будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет появится у школьников 8 — 11 классов. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.

«Добавились два модуля: по основам военных знаний для 8 и 9 классов и основам военной подготовки для 10 и 11 классов», — рассказал глава Минобрнауки.

По его словам, в рамках этого предмета после восьмого класса школьники впервые будут проходить трехдневные сборы, а после 10 класса — пятидневные.

«Сборы — это как функциональная грамотность. То есть использование знаний на практике. Ничего страшного в них нет», — подчеркнул министр.

Он добавил, что для преподавания «Основ безопасности и защиты Родины» уже более тысячи учителей ОБЖ в республике прошли обучение.

«Предмет направлен на создание условий для получения полноценных знаний по патриотическому воспитанию, Конституции, структуре государства, военной подготовке», — пояснил Хадиуллин.

образование