K-pop-группа YOUNG POSSE выпустила мини-альбом и клип на песню Ate That

Герл-группа YOUNG POSSE поделилась с фанатами своим третьим мини-альбомом Ate That. Также в официальном канале группы появился яркий клип на заглавную песню, отсылающий к серии видеоигр Grand Theft Auto.
В музыкальном видео участницы YOUNG POSSE решаются украсть секретный рецепт из магазина пончиков, когда они проезжают по Венис-Бич. После ограбления группе приходится скрываться от полиции.
Группа YOUNG POSSE выпустила свой первый мини-альбомом Macaroni Cheese в 2023 году.
Также стало известно, что в сентябре дебютирует nævis, первая виртуальная артистка SM Entertainment.