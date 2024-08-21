В школах Татарстана откроются 20 физико-математических классов и 100 кружков

Для популяризации точных наук в Татарстане запустят проект «Физико-математический прорыв». Уже с начала нового учебного года в школах откроются 20 физико-математических классов. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира.