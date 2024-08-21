Фонд Брижит Бардо: овчарку Лубо не будут усыплять вопреки просьбе Алена Делона

Алена Делона по его желанию похоронят на кладбище в собственном поместье в коммуне Души во Франции. Там же, где покоятся 35 его собак. Актер ранее говорил, что хочет, чтобы его последнего питомца, бельгийскую овчарку Лубо, усыпили и похоронили вместе с ним. Это вызвало беспокойство защитников прав животных. Фонд Брижит Бардо сообщил, что усыплять пса не будут. Прощание с актером пройдет «в условиях строжайшей конфиденциальности». На церемонию не позовут сиделку и последнюю спутницу жизни Делона Хироми Роллен, которую дети кинозвезды в 2023 году обвинили в моральном насилии и жестоком обращении с животными.