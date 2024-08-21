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Жители Ростовской области пожаловались на массовые сбои в Telegram

Сбой в работе Telegram отметили жители Ростовской области днем 21 августа.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 августа, жители Ростовской области сообщили в социальных сетях о сбое в работе мессенджера Telegram. Сейчас люди активно обсуждают ситуацию.

По словам интернет-пользователей, некоторое время время у них не было возможности получать и отправлять сообщения, а также смотреть фото и видео. Из-за отсутствия соединения программу выключали и пытались зайти вновь, но этот способ также не помогал.

Предварительно, неполадка оказалась массовой, и в некоторых случаях также затронула другой всем известный мессенджер.

Отметим, к этой минуте все снова заработало в обычном режиме. По крайней мере, об этом заявили пользователи из донской столицы.