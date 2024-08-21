С бойцом СВО Иваном Цветковым простятся в Осинском районе

— 08 марта 2024 года Иван подписал контракт на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции и был направлен в мотострелковые войска. 1 мая он последний раз выходил на связь. Со слов сослуживцев во время задания Иван вынес на себе несколько бойцов, когда пошел за очередным раненым, его накрыл минометный огонь, — поделились в пресс-службе администрации.