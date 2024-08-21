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С бойцом СВО Иваном Цветковым простятся в Осинском районе

Участник спецоперации погиб, когда эвакуировал раненых товарищей.

Источник: Комсомольская правда

Скорбные вести пришли в Осинский район. Участник спецоперации и уроженец поселка Приморский погиб «за ленточкой». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации района Ивану Цветкову было 30 лет, в 2022 году у него родился сын. Военнослужащего не стало 5 мая 2024 года, когда он вместе с боевыми товарищами эвакуировал раненых.

— 08 марта 2024 года Иван подписал контракт на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции и был направлен в мотострелковые войска. 1 мая он последний раз выходил на связь. Со слов сослуживцев во время задания Иван вынес на себе несколько бойцов, когда пошел за очередным раненым, его накрыл минометный огонь, — поделились в пресс-службе администрации.

Героя и защитника Отечества проводят в последний путь 22 августа с 13:00 до 14:00 в родном поселке Приморский.