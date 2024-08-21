Синоптик: Нескончаемая череда циклонов на Урале, похоже, заканчивается, идут погожие деньки

Назойливость циклонов, скатывающихся на Урал с Европейского севера, вызывает избыток осадков, наблюдающийся во многих районах.
Так, с 11 по 20 августа в Ивдельском районе и в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выпало 50−70 мм осадков — это две-две с половиной декадные нормы.
На юге Челябинской области (Магнитогорск, Карталы) количество осадков достигло в этот период примерно 40 мм — это четыре декадные нормы. Однако тут же, недалеко от Нижнего Тагила, метеостанция Невьянск набрала всего 6 мм осадков.
«Средняя декадная температура воздуха составила 13−15 градусов, на Южном Урале — до 16, что в основном на 1−2 градуса ниже нормы. Циклоны будоражат атмосферу, и, несмотря на пониженный фон температуры, возникает непривычно много гроз. Норма августа — 3−5 дней с грозой на текущий момент во многих районах превышена в полтора-два раза. Например в Тугулыме отмечено 10 дней с грозой, в Тавде, Алапаевске — по 8 дней», — комментирует главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.
По ее словам, нескончаемая череда циклонов, похоже, заканчивается. На следующей неделе просматривается несколько погожих теплых дней, но перед этим в воскресенье, 25 августа, атмосферный фронт, несущий тепло, все же отметится непродолжительным дождем.