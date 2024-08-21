Синоптик: Нескончаемая череда циклонов на Урале, похоже, заканчивается, идут погожие деньки

«Средняя декадная температура воздуха составила 13−15 градусов, на Южном Урале — до 16, что в основном на 1−2 градуса ниже нормы. Циклоны будоражат атмосферу, и, несмотря на пониженный фон температуры, возникает непривычно много гроз. Норма августа — 3−5 дней с грозой на текущий момент во многих районах превышена в полтора-два раза. Например в Тугулыме отмечено 10 дней с грозой, в Тавде, Алапаевске — по 8 дней», — комментирует главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.