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Леон Кемстач, сыгравший Пальто в «Слово пацана», запишет дебютный музыкальный альбом

Актер сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) Леон Кемстач выложил в своем телеграм-канале черно-белую фотографию, на которой находится в студии звукозаписи.

Источник: Звук

Актер сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023) Леон Кемстач выложил в своем телеграм-канале черно-белую фотографию, на которой находится в студии звукозаписи.

Леон Кемстач поделился с фанатами, что записал за день два трека и готовит к выходу дебютный альбом.

Я правда вложил в этот альбом свою душу, надеюсь, что он вам понравится. На самом деле мне уже правда интересно вам его показать, потому что получается очень классно.

Леон Кемстач
актер.

Актер планирует выпустить альбом к концу сентября.

В конце прошлого года Леон Кемстач записал кавер на песню «Как быть» Александра Серова.