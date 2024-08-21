В Ростове-на-Дону у 44-летней женщины выявили рассеянный склероз

В Ростове-на-Дону рассеянный склероз выявили у 44-летней женщины, которая пожаловалась врачам на ухудшение зрения, утомляемость, головные боли и эпизоды потери сознания. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
— Серьезный диагноз поставили в ЦГБ имени Семашко. Перед обследованием пациентка призналась, что курит в течение нескольких лет по 10 сигарет в день, — отметили в минздраве.
Первый этап диспансеризации сразу же показал тревожные результаты, а второй этап подтвердил грозный недуг.
По словам специалистов, обычно к рассеянному склерозу имеется наследственная предрасположенность. Однако на появление и развитие болезни могут повлиять вирусные инфекции, недостаток витамина D, курение и некоторые другие факторы.
При отсутствии современного лечения в среднем через 15 лет после начала заболевания больше 50% пациентов имеют трудности с самостоятельным передвижением.