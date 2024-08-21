В Самаре в честь Дня флага РФ устроят автопробег

В четверг, 22 августа 2024 года, Самарская область, как и другие регионы, будет отмечать День флага РФ. В честь этого праздника в регионе пройдет автопробег «Zа Флаг!», сообщает пресс-служба облправительства.
Старт автопробега намечен на 10:00. Колонна более чем из 20 машин, украшенных флагами РФ и Самарской области, тронется от здания региональной федерации профсоюзов на Волжском проспекте в Самаре. Автомобили проедут по центральным улицам Самары: по Волжскому проспекту, улице Ново-Садовой, проспекту Масленникова, Московскому шоссе. Далее колонна выедет на трассу М-5 «Урал».
Конечной точкой автопробега станет арт-объект «Цвета России» в пгт. Новосемейкино. Там участники мероприятия проведут работы по благоустройству патриотического объекта.