В Самаре в честь Дня флага РФ устроят автопробег

Старт автопробега намечен на 10:00. Колонна более чем из 20 машин, украшенных флагами РФ и Самарской области, тронется от здания региональной федерации профсоюзов на Волжском проспекте в Самаре. Автомобили проедут по центральным улицам Самары: по Волжскому проспекту, улице Ново-Садовой, проспекту Масленникова, Московскому шоссе. Далее колонна выедет на трассу М-5 «Урал».