Полиция Маврикия разыскивает на острове пропавшую туристку из Челябинска

Согласно открытому профилю Шамигуловой в социальной сети, Залия работает преподавателем и карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела в июне 2024 года. В 2015 году девушка закончила Междунарождный факультет Южно-Уральского государственного университета по специальностям «Кафедра международных коммуникаций» и «Кафедра управления персоналом», а в 2017 — факультет Высшей школа экономики и управления «Кафедра управления инновациями в бизнесе».