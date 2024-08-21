Полиция Маврикия разыскивает на острове пропавшую туристку из Челябинска

На острове Маврикий местная полиция начала поиск пропавшей туристки из России, челябинки Залии Шамигуловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.
По данным информационного агентства, с заявлением о пропаже девушки в дипломатическое представительство обратилась подруга Шамигуловой 20 августа. После этого консул связался с полицией островного государства, где подтвердили, что заявление зарегистрировано 18 августа, туристку ищут, ориентировки разосланы в участки по всей стране. С родственниками Шамигуловой консульство поддерживает постоянный контакт.
Отметим, что по данным telegram-канал SHOT, близкие туристки предполагают, что ее похитили, а дело пытаются замять. Незадолго до своего исчезновения челябинку видели с молодым человеком, который отрицает свою причастность.
Согласно открытому профилю Шамигуловой в социальной сети, Залия работает преподавателем и карьерным консультантом. На Маврикий она прилетела в июне 2024 года. В 2015 году девушка закончила Междунарождный факультет Южно-Уральского государственного университета по специальностям «Кафедра международных коммуникаций» и «Кафедра управления персоналом», а в 2017 — факультет Высшей школа экономики и управления «Кафедра управления инновациями в бизнесе».