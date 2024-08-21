Еще 52 экс-иностранца поставили на воинский учет в Воронежской области

С 7 по 21 августа в Воронежской области на воинский учет встали 52 человека, совсем недавно получившие российское гражданство. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону.
Из этих 52-х человек девять заключили контракты о прохождении военной службы.
Отметим, что сотрудники ведомства провели рейды на строительных площадках и в местах общественного питания совместно с представителями управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области.
За семь месяцев этого года к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда на территорию РФ) привлекли 2 711 человек. Также зафиксированы еще свыше 2 500 нарушений:
по ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания на территории РФ) — 1 081;
по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ) — 813;
по ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности) — 785.