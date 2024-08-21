Экс-глава Госзагрансобственности получил должность в Минобороны

Департамент до этого, с 2020 года, возглавлял Михаил Сапунов. 31 июля источник РБК, близкий к Минобороны, сообщил, что Сапунов уволился. В ноябре прошлого года «Коммерсантъ» писал о деле против заместителя Сапунова Владимира Шишова и гендиректора ООО «ИФК “РНГС Капитал” Дмитрия Левченко, связанном с поставками для Минобороны древесины для строительства окопов, блиндажей и прочих укреплений в зоне боевых действий в Донбассе. Оба были арестованы.