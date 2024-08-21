Два жителя Братска отправились добровольцами на СВО

В администрации города Братска в торжественной обстановке проводили двоих земляком на сборный пункт. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Сергей Серебренников, там будущие бойцы заключат контракт с Минобороны России и отправятся к месту несения службы.
— Добровольцев провожали родственники, друзья, коллеги по работе. Традиционный вещмешок с надписью «Братск» поможет воинам в первое время. Это серьезное мужское решение. Братск вас поддерживает и ждет с победой! — поделился Серебренников.
Как только добровольцы заключат контракт их родные начнут получать все меры соцподдержки.
Ранен КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье отремонтируют 15 участков дорог возле образовательных учреждений. Работы провели в Иркутске, Братске, Ангарске и Черемхово.