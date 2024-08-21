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Пассажирские суда из Ростова в Таганрог планируют запустить до конца года

Водные пассажирские перевозки между Ростовом и Таганрогом собираются открыть до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Водные пассажирские рейсы между Ростовом-на-Дону и Таганрогом должны открыть до конца года. Об этом на заседании в правительстве региона сообщил первый заместитель губернатора Александр Скрябин.

— За первое полугодие было перевезено почти 10 тысяч человек. К концу года будет налажена перевозка по направлению Ростов-на-Дону — Таганрог, — сказал Александр Скрябин.

Чиновник добавил, что к приобретению сейчас планируется еще одно судно на подводных крыльях.

Напомним, водные пассажирские перевозки в Ростовской области начались в 2024 году. Первый маршрут на судне «Валдай» между Ростовом и Азовом запустили в конце марта, а в июле был открыт рейс из донской столицы в станицу Багаевскую и Семикаракорск. Напомним, перевозки на «Метеоре 120Р» из Ростова в Таганрог ранее планировали организовать к августу.