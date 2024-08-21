Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 22 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 22 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Кирова, 21 (подъезды 3, 4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Калинина, 2-А, 3-А, 4, 4-А, 8, 8/1; Кирова, 3-А — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Куйбышева, 65, 73 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Турмалиновая; Фианитовая; Топазовая; Индивидуальная; 2-я Индивидуальная; пер. Индивидуальный; Ямальская — с 11.00 до 16.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Ереванская, 22 (подъезды 1−4); Новороссийская, 52 (подъезды 1, 2), 54 (подъезды 1, 3) — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— П. Калмыкова, 21; Жукова, 13, 28 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— С. Разина, 2, 4, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 9; Овчинникова, 3, 4, 5, 6, 6-А, 6-Б, 7, 7-А, 8, 8-А, 8-А/1, 9, 9-А, 9-Б, 10, 11, 11-А, 13, 13-А, 15, 15-А, 17, 17-А; Ширшова, 7; Монакова, 27, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 45-А; Комсомольская, 11, 13, 13-А, 16, 16-А, 18, 18-А, 20, 20-А, 20-Б; Цвиллинга, 65, 66, 66-А, 77, 77-А, 79, 79-А, 80, 81, 83, 85, 88, 88-А, 90-А; Переселенческая, 31-Д; Переселенческий пункт, 10, 11-А, 11-Б, 24/1 — с 09:30 до 20.00,
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Профинтерна, 28−73; Кузнечная, 11-А-14-А; Лунная, 38; Карпинского, 5−10-А; Оренбургская, 1−30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10 — с 08.00 до 17.00;
— Курская, 29−66; Рылеева, 55; Карагандинская, 4−16; пер. Ветреный, 1−9; 1-я Томинская, 18−28; 2-я Томинская, 25, 27 — с 08.00 до 17.00;
— ч/с: Сулимова, 1−30; Декабристов, 1−30; Конституции, 1−37; Красных зорь, 1−25; Рылеева, 7−25; Пестеля, 7−21; Гоголя, 5−24; Сосновская, 13, 15 — с 08.00 до 19.00;
— ч/с: Ломоносова, 13−26; Гоголя, 25−49; Шаумяна, 15−26; Троицкая, 1−25; Пестеля, 24−40; Сосновская, 28−34 — с 08.00 до 19.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 123, 125 — с 09.00 до 19.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: пр. Победы, 1−29 (нечет.); Можайская, 28−37; Мосальская, 3, 4, 6 — с 09.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. Шершни: ч/с ул. Парковая, 1−4/2; Пролетарская, 16, 19; Садовая, 1−2-б; Заводская, 1−14; Центральная, 5, 12−26-А; Ленина, 43−67, 52−72; Степная, 1−36-А — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
Будет отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга — с 09.00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!