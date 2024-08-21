Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 22 августа

— ч/с: Профинтерна, 28−73; Кузнечная, 11-А-14-А; Лунная, 38; Карпинского, 5−10-А; Оренбургская, 1−30; Карагандинская, 3−36; пер. Круглый, 1−10 — с 08.00 до 17.00;

— Курская, 29−66; Рылеева, 55; Карагандинская, 4−16; пер. Ветреный, 1−9; 1-я Томинская, 18−28; 2-я Томинская, 25, 27 — с 08.00 до 17.00;

— ч/с: Сулимова, 1−30; Декабристов, 1−30; Конституции, 1−37; Красных зорь, 1−25; Рылеева, 7−25; Пестеля, 7−21; Гоголя, 5−24; Сосновская, 13, 15 — с 08.00 до 19.00;

— ч/с: Ломоносова, 13−26; Гоголя, 25−49; Шаумяна, 15−26; Троицкая, 1−25; Пестеля, 24−40; Сосновская, 28−34 — с 08.00 до 19.00.