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МОТ анонсировал выход нового альбома «АВГУСТ НАВСЕГДА»

30-го августа выйдет первый полноформатный релиз МОТа за последние почти пять 5 лет — альбом «АВГУСТ НАВСЕГДА». Также это станет первой большой работой артиста вне лейбла.

Источник: Звук

30-го августа выйдет первый полноформатный релиз МОТа за последние почти пять 5 лет — альбом «АВГУСТ НАВСЕГДА». Также это станет первой большой работой артиста вне лейбла.

МОТ рассказал о концепции нового альбома.

Август — это не один месяц в году, а состояние души, которое можно испытывать и в декабре, и в марте, словом, в любое время и в любом месте.

МОТ
певец.

Также в альбом войдет трек «Август — это ты», выпущенный в 2021 году.

Презентация полноформатника пройдет 31 августа в Москве в рамках большого сольного концерта в Зеленом Театре.

Недавно стало известно, что MOT, «Три дня дождя», Лариса Долина, Дима Билан и другие артисты станут участниками третьего сезона шоу «Битва поколений», стартующего 14 сентября на Муз-ТВ.