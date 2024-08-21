МОТ анонсировал выход нового альбома «АВГУСТ НАВСЕГДА»

30-го августа выйдет первый полноформатный релиз МОТа за последние почти пять 5 лет — альбом «АВГУСТ НАВСЕГДА». Также это станет первой большой работой артиста вне лейбла.
МОТ рассказал о концепции нового альбома.
Август — это не один месяц в году, а состояние души, которое можно испытывать и в декабре, и в марте, словом, в любое время и в любом месте.
МОТ
певец.
Также в альбом войдет трек «Август — это ты», выпущенный в 2021 году.
Презентация полноформатника пройдет 31 августа в Москве в рамках большого сольного концерта в Зеленом Театре.
Недавно стало известно, что MOT, «Три дня дождя», Лариса Долина, Дима Билан и другие артисты станут участниками третьего сезона шоу «Битва поколений», стартующего 14 сентября на Муз-ТВ.