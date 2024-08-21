Когда и как отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2024 году, что можно и нельзя делать в этот день

Будучи в преклонном возрасте (по разным оценкам, Марии было 57, 69 или 72 года), Богородица взошла туда вновь, и во время молитвы о том, чтобы «скорее отойти от тела и войти к Богу», к ней спустился архангел Гавриил. От него она получила оливковую ветвь из Рая и весть о том, что ее жизненный путь будет окончен через три дня и она «отойдет ко Христу Богу».