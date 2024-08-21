Последние новости к вечеру 21 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 21 августа 2024 года.
Путин заявил об успешном развитии торговли между Россией и Китаем
Торговля между Россией и Китаем успешно развивается. Это происходит благодаря усилиям правительств двух стран. Об этом заявил Путин на встрече с Ли Цяном. Китайский лидер отметил высокий уровень российско-китайских отношений. Главы государств уже дважды встречались в этом году.
Захарова назвала Британию локомотивом политики сдерживания РФ
Великобритания и США — «идеологические локомотивы» политики сдерживания России. Лондон и Вашингтон стремятся нанести России стратегическое поражение. Об этом заявила Мария Захарова. Она отметила, что страны совместно проводили соответствующие боевые маневры. Захарова также напомнила об инцидентах с британскими эсминцами в Черном море в 2021 году.
Роскомнадзор объяснил сбой в работе Telegram и WhatsApp
В России 21 августа пользователи столкнулись с перебоями в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Количество жалоб превысило 2 тысячи. Роскомнадзор объяснил сбои в работе интернет-сервисов DDoS-атакой на операторов связи.
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах за долгий брак
Комитет Госдумы по защите семьи поддержит доработанный законопроект о выплатах супругам за 20 и более лет брака. Предложено давать выплаты россиянам за продолжительный брак. Кабмин не поддержал проект из-за отсутствия проработки механизма выплат.
Собаку Алена Делона не будут усыплять вопреки воле актера
Бельгийскую овчарку Лубо, собаку Алена Делона, не будут усыплять, несмотря на его пожелание. Об этом сообщил Фонд Брижит Бардо. Родственники подтвердили, что у Лубо есть дом и семья.