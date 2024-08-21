Последние новости к вечеру 21 августа 2024 года

Торговля между Россией и Китаем успешно развивается. Это происходит благодаря усилиям правительств двух стран. Об этом заявил Путин на встрече с Ли Цяном. Китайский лидер отметил высокий уровень российско-китайских отношений. Главы государств уже дважды встречались в этом году.