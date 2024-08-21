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В СК России начали разбираться в ситуации с проблемным домом в центре Ростова

Глава СК взял на контроль жалобу жильцов аварийного дома в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ситуацию с расселением аварийного дома в центре Ростова-на-Дону взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

Как оказалось, сначала о расселении ростовчан рассказали в СМИ. Люди пожаловались, что из аварийной постройки их выселяют в маневренный фонд на окраине города. При этом положенные компенсационные выплаты им якобы не выплачивались.

— По данному факту сейчас проводится доследственное разбирательство в рамках статьи 293 УК РФ («Халатность»). Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в пресс-службе Следкома России.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону начали разбираться с другим потенциально опасным домом, который все еще не числящегося аварийным.

СК