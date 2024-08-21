Предварительные итоги приема в ВУЗы и колледжи подвели в Иркутской области

В Иркутской области подвели предварительные итоги приема в ВУЗы и колледжи. Набор на направления среднего профессионального образования за счет бюджетных средств уже окончен. Что касается платных услуг, то окончательные результаты станут известны после формирования групп студентов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, 16 тысяч человек будут обучаться по направлениям проекта «Профессионалитет».
— Уже не первый год мы в регионе отмечаем рост популярности среднего профессионального образования, что прослеживается в показателях приемной кампании. Контрольные цифры приема на 2024−2025 учебный год по образовательным программам СПО составляют порядка 13 тысяч бюджетных мест. Кроме того, 1377 бюджетных мест было предоставлено вузами, в которых обучают по программам СПО, — сказала заместитель министра образования Елена Апанович.
Суммарно в заведения профессионального образования заявления подали более 30 тысяч абитуриентов. Что касается высших учебных учреждений, то в них на бюджет приняли более 8,8 тысяч человек. Дополнительный набор объявили в ИГУ и ИрГУПСе.
При поступлении абитуриенты отдавали предпочтения специальностям в сфере компьютерных технологий, медицины и инженерии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два жителя Братска отправились добровольцами в зону прохождения СВО. Прежде чем поехать «за ленточку» они подпишут контракт и пройдут подготовку в областном опорном пункте.