Предварительные итоги приема в ВУЗы и колледжи подвели в Иркутской области

— Уже не первый год мы в регионе отмечаем рост популярности среднего профессионального образования, что прослеживается в показателях приемной кампании. Контрольные цифры приема на 2024−2025 учебный год по образовательным программам СПО составляют порядка 13 тысяч бюджетных мест. Кроме того, 1377 бюджетных мест было предоставлено вузами, в которых обучают по программам СПО, — сказала заместитель министра образования Елена Апанович.