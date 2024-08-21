Центр назначения мер соцподдержки начал работу в Иркутской области

В Иркутской области открылся Центр назначения мер соцподдержки. Благодаря ему в регионе будет оптимизирована работа 35 отделений соцзащиты. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Благодаря работе учреждения будет возможность подавать и принимать заявления от граждан на различные виды помощи без привязки к регистрации людей к месту жительства, месту пребывания, фактического проживания, — пояснили в правительстве.
Упростится проведение массовых перерасчетов и индексации социальных выплат. Сократится время по решению о назначении пособий, а также будет увеличен список мер поддержки, на которые можно подать заявление через Госуслуги или МФЦ. Новый центр находится в Иркутске по адресу улица Донская 8.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье подвели предварительные итоги приема в квадриплегия высшего и среднего образования. На направления подготовки по программам проекта «Профессионалитет» поступило порядка 16 тысяч человек.