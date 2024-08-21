Центр назначения мер соцподдержки начал работу в Иркутской области

Упростится проведение массовых перерасчетов и индексации социальных выплат. Сократится время по решению о назначении пособий, а также будет увеличен список мер поддержки, на которые можно подать заявление через Госуслуги или МФЦ. Новый центр находится в Иркутске по адресу улица Донская 8.