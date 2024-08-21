С поста директора Александринского театра ушел Сергей Емельянов

Господин Емельянов благодарит коллег за масштабную работу в стенах театра, а также отмечает, что пришло время двигаться вперед. Пока неизвестно, кто станет следующим директором Александринки. На официальном сайте театра Сергей Емельянов по прежнему числится директором.
«Сфера культуры и искусства — синоним моей трудовой биографии. Пришло время двигаться вперед — к решению новых задач и расширению горизонтов», — отмечает господин Емельянов.
Сергей Емельянов был назначен директором «Национального драматического театра России (Александринский театр)» в апреле 2021 года. До этого он пять лет, с 2016 по 2021 года, занимал должность министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, говорится на сайте театра.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что новым директором Всероссийского музея А. С. Пушкина назначена Ольга Корнева.