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С поста директора Александринского театра ушел Сергей Емельянов

Директор Александринского театра в Санкт-Петербурге Сергей Емельянов покинул пост. Об этом он сообщил 21 августа на своей личной странице «ВКонтакте».

Источник: Коммерсантъ

Господин Емельянов благодарит коллег за масштабную работу в стенах театра, а также отмечает, что пришло время двигаться вперед. Пока неизвестно, кто станет следующим директором Александринки. На официальном сайте театра Сергей Емельянов по прежнему числится директором.

«Сфера культуры и искусства — синоним моей трудовой биографии. Пришло время двигаться вперед — к решению новых задач и расширению горизонтов», — отмечает господин Емельянов.

Сергей Емельянов был назначен директором «Национального драматического театра России (Александринский театр)» в апреле 2021 года. До этого он пять лет, с 2016 по 2021 года, занимал должность министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, говорится на сайте театра.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новым директором Всероссийского музея А. С. Пушкина назначена Ольга Корнева.

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