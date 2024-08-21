С поста директора Александринского театра ушел Сергей Емельянов

Сергей Емельянов был назначен директором «Национального драматического театра России (Александринский театр)» в апреле 2021 года. До этого он пять лет, с 2016 по 2021 года, занимал должность министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, говорится на сайте театра.