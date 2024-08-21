«От благословения никто не отказывается»: Как священники помогают спасателям, которые тушат склады с топливом в Пролетарске

За новостями о пожаре в Пролетарске, который полыхает уже четвертый день, сегодня следят не только в Ростовской области, но и далеко за ее пределами. Пламя, охватившее промсклады с топливом после атаки БПЛА рано утром 18 августа, пытаются сдержать пожарные расчеты со всего региона.
Тем временем многие обычные люди пытаются как-то поддержать спасателей. Недавно к помощи подключились священники из Волгодонской епархии.
«БАТЮШКА, БЛАГОСЛОВИТЕ».
Священники поддерживают пожарных и служат молебны прямо на месте, недалеко от складов.
В первый раз они приехали на молебен 20 августа. По благословению епископа Волгодонского и Сальского Антония его отслужили братья — протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы. Они служат благочинными Сальского и Великокняжеских округов.
— Совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед ее иконой «Неопалимая Купина» неподалеку от возгорания, — рассказал отец Виктор.
Визит духовенства так воодушевил спасателей, что их пригласили приехать еще раз. И уже сегодня, 21 августа, к месту пожара приехали уже из трех районов Ростовской области — Пролетарского, Сальского и Орловского.
— В этот раз подольше пообщались с нашими спасателями, освятили всю пожарную технику, заходили в пункт временного размещения, где люди приходят в себя после очередного выхода на борьбу с огнем. Это и есть наша задача — духовно помочь людям, которые в этом нуждаются. После молебна спрашивали у ребят, хочет ли кто поговорить, может, кого окропить святой водой. Они с радостью соглашались, отвечали: «Лишним не будет». Подходили: «Батюшка, благословите!».
ПРИХОДЯТ В ХРАМ ВПЕРВЫЕ И ГОТОВЯТ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ.
Священники совершили молебен и в часовне на территории районной больницы. Сюда за последние дни обратились более 40 пожарных. 18 из них госпитализировали, остальным же оказали помощь и отпустили. Причем пятеро из тех, кого оставили в больнице, попали в реанимацию. Позже их по санавиации отправили на вертолете в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
— Молимся о здравии пожарных, пострадавших в борьбе с огнем. И не только в Пролетарске, но и во многих других городах. В общем, делаем то, что и должны делать в трудное время.
Отец Виктор говорит, что в храм мучеников Флора и Лавра в Пролетарске, где он служит настоятелем, в эти дни приходит немало людей.
— У нас город маленький. Мы все друг друга знаем. И нас эта беда объединила, а молитва укрепляет. Так что, приходят и прихожане, и те, кто в храме был пару раз в жизни. Спрашивают, куда свечку нужно поставить за пожарных — и за тех, кто в строю, и за пострадавших. С первого дня даже без объявления какого-либо сбора, прихожане несли бутылки воды, продукты, медикаменты. Но первый вопрос всегда: «Чем я могу помочь?».
В трапезной храма добровольцы готовят горячие блюда для спасателей. Вторая добровольческая кухня развернулась на базе одной из городских столовых.
— Сейчас варится шулюм — сегодня и отвезем в ПВР, в их полевую кухню. И в очередной раз скажем ребятам: «Спасибо!». Низкий им поклон!