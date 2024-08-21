«От благословения никто не отказывается»: Как священники помогают спасателям, которые тушат склады с топливом в Пролетарске

— У нас город маленький. Мы все друг друга знаем. И нас эта беда объединила, а молитва укрепляет. Так что, приходят и прихожане, и те, кто в храме был пару раз в жизни. Спрашивают, куда свечку нужно поставить за пожарных — и за тех, кто в строю, и за пострадавших. С первого дня даже без объявления какого-либо сбора, прихожане несли бутылки воды, продукты, медикаменты. Но первый вопрос всегда: «Чем я могу помочь?».