Муртазин: DDoS-атаки на российских операторов идут нон-стоп

* Первая, это то, что для российского сегмента компания ведет какую-то донастройку в связи с тем, что законодательство внутри России и вне и сильно отличается. В России есть законодательство, которое требует удалять любой контент, размещенный на территории страны, и, соответственно, такая донастройка возможна. Например, она будет в автоматическом режиме что-то блокировать. Возможно, в ручном режиме. Но, тем не менее, не целиком весь мессенджер, а только те посты или те каналы, которые нарушают действующее федеральное законодательство.