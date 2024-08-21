Ростовчанам рассказали, как убрать жир с живота

Жителям Ростовской области рассказали, как убрать жир с живота. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на тренера Александру Сулим.
По словам тренера, для эффективного похудения в области живота лучше всего подойдут силовые и кардиотренировки. Длительность последней должна составлять не меньше получаса и содержать интервальное ускорение.
— Например, на беговой дорожке — три минуты ходьбы и одна минута бега. После завершения тренировки обязательно походить 10 минут в спокойном темпе, чтобы восстановить частоту сердечных сокращений, — объяснила тренер.
По словам эксперта, перед тренировкой прием пищи должен быть легким, но полноценным. Избежать прибавки в весе поможет подсчет суточной нормы калорий, отметила специалист. Также не стоит забывать о подсчете калорий, белков, жиров и углеводов.