Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

В январе 2004 года представители Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, которых уже к тому времени сократили до Беннифер, подтвердили, что пара распалась. В 2022-м году Джей Ло в интервью ведущему Зейну Ло на Apple Music 1 призналась, что-то расставание разбило ей сердце. «Как-то мы уже отменили свадьбу — 20 лет назад, и это было для меня самой большой драмой в жизни. Я честно думала, что умру. Это запустило для меня спираль на 18 лет, когда я все не могла ни в чем разобраться».