Верховный суд разрешил делить при разводе фиктивно оформленное имущество

«В случае, когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость», — говорится в решении суда.
Согласно материалам дела, пара из Белгородской области при разводе столкнулась с тем, что часть имущества была переоформлена на мать одного из них. При этом покупка недвижимости происходила за счет одного из них.
Суды первых инстанций сочли невозможным раздел такого имущества.
Верховный суд пришел к выводу о необходимости учитывать личность фактического собственника имущества и происхождение денег, на которые оно было куплено.