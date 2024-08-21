Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд разрешил делить при разводе фиктивно оформленное имущество

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал незаконным отказ в разделе фиктивно оформленного имущества при разводе пар. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

Источник: РИА "Новости"

«В случае, когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость», — говорится в решении суда.

Согласно материалам дела, пара из Белгородской области при разводе столкнулась с тем, что часть имущества была переоформлена на мать одного из них. При этом покупка недвижимости происходила за счет одного из них.

Суды первых инстанций сочли невозможным раздел такого имущества.

Верховный суд пришел к выводу о необходимости учитывать личность фактического собственника имущества и происхождение денег, на которые оно было куплено.