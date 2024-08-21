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Ростовчанам назвали причины появления темных кругов под глазами

Медик раскрыл причины возникновения темных кругов под глазами.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, почему появляются черные круги под глазами. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на патофизиолога Сергея Степанова. Медик отметил, что основной причиной является низкое содержание питательных веществ в коже.

Среди других причин могут быть долгое время за мониторами ПК или других гаджетов, плохой сон, переутомляемость. Специалист предупредил и о возрастных изменениях — с годами у человека снижается содержание питательных веществ в коже, она истончается.

— По цвету кругов под глазами можно выявить, например, сбои в работе печени или желчевыводящих путей. В данных случаях круги под глазами могут приобретать желтый оттенок, — говорит специалист.

Важно следить за питанием, соблюдать режим сна и полноценно отдыхать.