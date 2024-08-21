Жителям Ростовской области назвали самый вредный вид соли

Специалист рассказала жителям Ростовской области о самом вредном виде соли. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на диетолога Кристину Войт.
Эксперт сообщила, что самой вредной является поваренная мелкая соль. Многие ее называют «ультра». Она является причиной лишнего веса, холестерина и отека. Кроме того, соль не обогощенная калием и магнием, поэтому пользу она организму не приносит.
Диетологи советуют выбирать другие виды соли, которые помогут не только сбалансировано питаться, но и не наносить вред организму.