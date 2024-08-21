На Дону строительство транспортного кольца находится на завершающей стадии

В Ростовской области подрядчики завершают строительство транспортного кольца. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Согласно опубликованной информации, большая часть объектов, которые входят в состав кольца уже сдана. Кроме того, досрочно завершили возведение нового участка обхода Аксая на трассе М-4 «Дон».
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в дальнейшем Ростовское транспортное кольцо на всем протяжении должно превратиться в четырехполосную дорогу. Это одна из основных целей.