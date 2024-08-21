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На Дону строительство транспортного кольца находится на завершающей стадии

В Ростовской области завершается строительство транспортного кольца.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подрядчики завершают строительство транспортного кольца. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, большая часть объектов, которые входят в состав кольца уже сдана. Кроме того, досрочно завершили возведение нового участка обхода Аксая на трассе М-4 «Дон».

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в дальнейшем Ростовское транспортное кольцо на всем протяжении должно превратиться в четырехполосную дорогу. Это одна из основных целей.