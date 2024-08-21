Глава района Курской области объявил об уходе добровольцем

Бои в Курской области идут с 6 августа. Минобороны с тех пор регулярно отчитывается о срыве атак ВСУ на этом направлении. 21 августа ведомство заявило об отражении атак в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. Потери украинской армии с начала наступления на регион министерство оценивает в 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 БМП, 53 БТР, 316 боевых бронированных машин, 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитных ракетных комплексов, девять пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS.