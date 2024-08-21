Презентация нового сезона состоялась в Московском Губернском театре

В планах на этот сезон у театра три фестиваля, в том числе Фабрика Станиславского. Она пройдет в июне уже в седьмой раз и, возможно, выйдет на федеральный уровень.
Художественный руководитель МГТ, российский актер Сергей Безруков поделился новостями о премьерах, гастролях по 10 городам и новых артистах труппы, а также рассказал о легендарном театральном деятеле Исидоре Тартаковском.
«Московский Губернский театр — приемник, лучше сказать, наследник двух областных театров, которые на момент возникновения Губернского театра уже имели более чем 70-летнюю историю — это Московский областной камерный театр и Московский областной театр имени Островского. Общим у этих театров было одно: они не имели своего дома, своей сцены», — рассказал худрук, обращаясь к гостям со сцены после торжественной части презентации.
Театры обрели свой дом в 1990-х благодаря Тартаковскому, возглавлявшему театр имени Островского целых 46 лет.
«Специально хотел сегодня заострить на этом внимание и вспомнить, как здесь возник вообще театр. Уже 10 лет существует Московский Губернский театр как продолжатель традиций и, конечно, любви к театру У нас постоянная труппа и свои уже артисты, свои звезды. Но мы также открыты и готовы приглашать. Мы это и делаем — приглашаем иногда звезд со стороны. А некоторые потом и остаются», — отметил худрук.
В 2013 году Безруков возглавил Московский областной дом искусств «Кузьминки», а на следующий год стал худруком МГТ. За 10 лет было поставлено более сотни спектаклей.
В январе МГТ отметил свой 10-й день рождения. По случаю юбилея гостям мероприятия показали перформанс, поставленный Безруковым. Кроме того, любой желающий смог осмотреть закулисье театра и даже поучаствовать в занятиях по вокалу или танцам.