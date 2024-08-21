Презентация нового сезона состоялась в Московском Губернском театре

«Специально хотел сегодня заострить на этом внимание и вспомнить, как здесь возник вообще театр. Уже 10 лет существует Московский Губернский театр как продолжатель традиций и, конечно, любви к театру У нас постоянная труппа и свои уже артисты, свои звезды. Но мы также открыты и готовы приглашать. Мы это и делаем — приглашаем иногда звезд со стороны. А некоторые потом и остаются», — отметил худрук.