В Ростове-на-Дону планируют построить скоростную дорогу через весь город. Проект анонсировал губернатор Ростовской области Василий Голубев во время заседания областного правительства.
Глава региона рассматривает возможность строительства скоростной дороги в донской столице. Планируется, что объект будет начинаться от Левенцовского моста. Благодаря этому проекту полностью изменится транспортное сообщение города. Специалисты в скором времени приступят к разработке.
Отметим, что речь идет о строительстве Темерницкого скоростного диаметра, который может связать южный и западный выезды из Ростова.