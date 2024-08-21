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В Ростове-на-Дону планируют построить скоростную дорогу через весь город

Губернатор сообщил о планах построить скоростную дорогу через Ростов-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону планируют построить скоростную дорогу через весь город. Проект анонсировал губернатор Ростовской области Василий Голубев во время заседания областного правительства.

Глава региона рассматривает возможность строительства скоростной дороги в донской столице. Планируется, что объект будет начинаться от Левенцовского моста. Благодаря этому проекту полностью изменится транспортное сообщение города. Специалисты в скором времени приступят к разработке.

Отметим, что речь идет о строительстве Темерницкого скоростного диаметра, который может связать южный и западный выезды из Ростова.