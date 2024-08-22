Все учебные заведения Петербурга теперь будут обязаны вывешивать флаг России

Изменения в законе «О государственном флаге» уточняют, что теперь обязательство распространяется на все виды образовательных учреждений, а не только на школы. Это нововведение направлено на укрепление патриотизма и гражданской идентичности у обучающихся.
Учебные заведения, включая детсады и колледжи, самостоятельно приобретают флаги, при этом их размещение на зданиях или флагштоках регулируется законом. В случае с детсадами, расположенными в жилых домах, флаги будут вывешиваться только по праздникам.
По данным Комитета Госдумы по просвещению, большинство образовательных учреждений уже обеспечены флагами, однако некоторые из них все же должны будут закупить дополнительные полотнища. Стоимость флагов варьируется в зависимости от качества материалов.
Тем не менее, вопрос о стандартизации качества флагов остается открытым. Депутат Лариса Тутова уже предложила установить единый стандарт качества флагов, чтобы избежать ситуаций, когда они выглядят изношенными или выцветшими. Обсуждение этого вопроса планируется продолжить в осеннюю сессию Госдумы.
Согласно опросу ВЦИОМ, 69% россиян поддерживают идею обязательного вывешивания государственных символов над учебными заведениями, считая, что это способствует воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти.