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Александр Малич стал директором Александринского театра после ухода Емельянова

Кресло директора Александринского театра занял Александр Малич. Назначение на эту должность он подтвердил «Ъ-СПб».

Источник: соцсети

Пост руководителя с 22 августа займет генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич. В Александринском театре он работает уже не менее пяти лет.

«Мой шестой год в Александринке начинаю на должности директора театра. Большая честь и огромная ответственность. За это время театр стал для меня вторым домом. Рад служить ему в новом качестве», — написал господин Малич в личном Telegram-канале.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Сергей Емельянов покинул пост директора театра, отметив, что пришло время двигаться дальше.

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