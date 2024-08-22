Александр Малич стал директором Александринского театра после ухода Емельянова

Пост руководителя с 22 августа займет генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич. В Александринском театре он работает уже не менее пяти лет.
«Мой шестой год в Александринке начинаю на должности директора театра. Большая честь и огромная ответственность. За это время театр стал для меня вторым домом. Рад служить ему в новом качестве», — написал господин Малич в личном Telegram-канале.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что Сергей Емельянов покинул пост директора театра, отметив, что пришло время двигаться дальше.