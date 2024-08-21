В СК РФ взяли на контроль проверку дела о загрязнении воздуха в Азове

В СК РФ проконтролируют проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Азове. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 21 августа.
Согласно опубликованной информации, жители Азова опубликовали видеообращение. По словам местных жителей, на протяжении долгого времени они страдают от едких испарений из-за горения отходов на несанкционированной свалке. Мусорный очаг находится вблизи жилых домов.
— Многочисленные обращения местных жителей, в том числе пенсионеров и семей с детьми, в компетентные органы результатов не принесли. Ранее ситуация освещалась в СМИ, — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас следователи Ростовской области проводят проверку, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.