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В СК РФ взяли на контроль проверку дела о загрязнении воздуха в Азове

Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Азове.

Источник: Комсомольская правда

В СК РФ проконтролируют проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Азове. Об этом в федеральном ведомстве сообщили 21 августа.

Согласно опубликованной информации, жители Азова опубликовали видеообращение. По словам местных жителей, на протяжении долгого времени они страдают от едких испарений из-за горения отходов на несанкционированной свалке. Мусорный очаг находится вблизи жилых домов.

— Многочисленные обращения местных жителей, в том числе пенсионеров и семей с детьми, в компетентные органы результатов не принесли. Ранее ситуация освещалась в СМИ, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи Ростовской области проводят проверку, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.