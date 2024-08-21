Эскалатор на станции метро «Царицыно» закроют на ремонт 22−23 августа

«С 22 по 23 августа 2024 года на станции “Царицыно” Замоскворецкой линии в южном вестибюле (выходы № 1−4) один из двух эскалаторов будет закрыт на ремонт. Второй будет работать на подъем. Спуститься на платформу можно по лестнице или на эскалаторе через северный вестибюль (выходы № 5−7). Просим по возможности планировать поездку заранее», — говорится в сообщении.