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Эскалатор на станции метро «Царицыно» закроют на ремонт 22−23 августа

Эскалатор на станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро закроют на ремонт с 22 по 23 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«С 22 по 23 августа 2024 года на станции “Царицыно” Замоскворецкой линии в южном вестибюле (выходы № 1−4) один из двух эскалаторов будет закрыт на ремонт. Второй будет работать на подъем. Спуститься на платформу можно по лестнице или на эскалаторе через северный вестибюль (выходы № 5−7). Просим по возможности планировать поездку заранее», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте Московского метрополитена.

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