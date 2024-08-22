Пушилин заявил, что в Авдеевке уже работают пять продуктовых магазинов

«Сейчас вовсю идет ремонт шести многоквартирных домов, их восстанавливают регионы-шефы — Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Работы в частных домах выполняются бригадами от коммунального предприятия, созданными администрацией Ясиноватского муниципального округа. В городе организовано большинство услуг, которые есть в любом населенном пункте республики. Там работают пять продуктовых магазинов и даже кафетерий. Не мог не зайти в храм, в нем тоже предстоят ремонтные работы», — написал Пушилин.