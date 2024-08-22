Мемориал на месте бывшего концлагеря восстанавливают в Волгограде

Добавим, что работы ведутся в рамках проекта по обновлению мемориальных мест Волгоградской области. Ранее с соответствующей инициативой во время подготовки к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны. Так, только в городе-герое с 2022 года обновлено около 50 памятников.