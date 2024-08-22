Мемориал на месте бывшего концлагеря восстанавливают в Волгограде

Сейчас мемориал имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Памятный знак установлен в том месте, где с осени 1942-го по январь 1943 года находился лагерь для пленных красноармейцев. Число убитых, погибших от голода и болезней составило около 4500 человек. В 1968 году здесь установили памятник, созданный архитектором Федором Лысовым и скульптором Василием Безруковым.
Как сообщили в администрации Волгограда, специалистам подрядчика предстоит привести в порядок не только памятник, но и прилегающую территорию. Рабочие уже подготовили бетонное основание для мощения. Продолжается восстановление декоративного покрытия постамента и ограждений.
Также будут обновлены стилизованные треугольный вымпел и факел, установлены информационные таблички и другие элементы.
Добавим, что работы ведутся в рамках проекта по обновлению мемориальных мест Волгоградской области. Ранее с соответствующей инициативой во время подготовки к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве и 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны. Так, только в городе-герое с 2022 года обновлено около 50 памятников.